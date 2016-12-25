下午3点前，判断特朗普将获得胜利的安倍在日本将助理河井克行叫到办公室，发出指示：“希望彻底见与特朗普相关［详细]
特朗普当选后，各国领导人都在第一时间发出贺电。（菲版特朗普、上个月刚骂完美国总统的）菲律宾总统杜特尔特：［详细]
蔡英文一直把宝押在希拉里身上，去年11月，她还给希拉里送上一幅三只小猪的图以及祝词。蔡英文赠给希拉里的画。［详细]
依靠投资拉动与信用扩张的模式刺激经济，只会让中产阶层消费力不断降低，而寄生于政府债务与银行信贷的农民工就［详细]
仅仅斥责“无人性”、“邪恶”是没有用的——因为“邪恶逻辑”里他们并不这么认为，也不会被正常人类的叱骂声吓［详细]
从经济与市场规律看，加息是股市的利空，风险资本应该进入债市避险，从而推高债券价格。然而，这次美联储加息却［详细]
联合国为什么没有存在感？［详细]
土耳其在叙利亚乱局中扮演何种角色？［详细]
谈谈真实的印度［详细]
“人家自自由由，你自自冉冉，还发明了个荒腔走板的说头，‘总统府’你也真是太自由了。”［详细]
洪秀柱认为，大陆是正在崛起的世界第二大经济体，“为什么不站在大陆的肩膀上趁势而起，成为年轻一代的舞台？”［详细]
对此，台湾地区领导人蔡英文29日首度回应台新竹光复中学“纳粹风波”，称“这不是学生的错，是我们大人的错”。［详细]
凤凰军事 凤凰军评 12月29日近日曝光图片显示，2016年7月28日最新1艘052D型驱逐舰在江南造船厂举行下水仪式，上［详细]
自从歼-20诞生以来，外媒对其的各种评论和猜测就没有停止过。［详细]
凤凰军事 凤凰军评 12月20日本月19日，俄罗斯驻土耳其大使安德烈·卡尔洛夫在土耳其安卡拉的一个画展上，［详细]
钓鱼岛及其所在的东海方向，是中国与美日联合军队爆发战争的潜在战场。中日因擦枪走火冲突升级导致爆发战争的可［详细]
在之前的节目中，海军作战专家王云飞曾就中美南海开战做过推演，中方海上机动力量占优，空中力量薄弱。本期节目［详细]
对于一些陆战武器装备，其外形可以传递新设计的重要信息，因此在西方防务展上，一些武器展商对于中国参观者怀有［详细]
无论是用自由主义逻辑下的“以经促政”路径，还是建构主义逻辑下的“一中”政治认同建构方略，均不能阻止台湾日［详细]
“我们现在处在一个巨大的历史转变时期，我们看到的乱象一个接一个……”［详细]
纵观2016年，中国与美国鹰派公开交手主要集中在南海，但在2017年随着特朗普政府鹰派全面掌权，这样的交手将在东［详细]
刘备伐吴是为关羽报仇，诸葛亮的态度是反对伐吴，其实这个是小说人的议论，大家习惯于这么认识。主要是由于伐吴［详细]
中国的这种思维定式一直存在，一定是“谁谁谁亡我之心不死”。美国亡我之心不死，日本亡我之心不死，印度亡我之［详细]
远在陇西、西垂地区的早期秦文化，则已经凭借它们交错重叠的草原、中原文化素质，以及绮丽多样的器物形态，为学［详细]
通识教育的思想，源远流长。《周易》中主张:“君子多识前言往行”，《中庸》中主张，做学问应“博学之，审问之［详细]
在乡下不容易出人物、出大师？我要说，严格地讲，我们社会这几十年来，都没有出过什么大师，没有出过什么思想家［详细]
11月27日上午，华中师范大学国学院院长唐翼明与著名作家唐浩明联袂登上岳麓书院讲坛，引起轰动。七旬兄弟同台会［详细]