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习近平为国家最高科技奖获得者颁奖

习近平会见津巴布韦总统穆加贝 | 外媒聚焦习近平中纪委七次全会讲话 点赞中国反腐成就

李克强在国家科学技术奖励大会上的讲话 | 李克强的简政放权考察足迹(图)

民政部原正副部长李立国、窦玉沛双双被查(图/简历)

十九大前，中纪委将逐步公布大老虎的忏悔录 | 中纪委：国家监察委将监察这六大类人员

蔡英文利用过境之机会见美官方人士 外交部：坚决反对

美参议员不顾警告见蔡英文 叫嚣“中方无权干涉” | 蔡英文过境美国警车开路 台媒声称：受高规格接待

C罗摘得国际足联2016年世界足球先生称号

香港正式启动CRS：赴港买保险需提供税号

马云与特朗普会面谈生意

日本民众不畏严寒参加冰浴求好运

奥巴马将在特朗普就职前举行不公开告别演讲

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  • 真相是，总有人会买不到火车票

    真相是，总有人会买不到火车票

    现在的抢票，实际上就是在抽签。抽签的本质，体现为大家一起抽签，压垮了网站，抢票需要眼疾手快、流程复杂、需［详细]

  • 不要把嫖娼人员当成“普法工具”

    不要把嫖娼人员当成“普法工具”

    即便是警方要通过这些违法事迹对社会进行教育警示，那也必须建立在充分尊重违法人员的人格、充分尊重其自身意愿［详细]

  • “气球摊”大妈的悲情和司法无情

    “气球摊”大妈的悲情和司法无情

    难道司法就可以完全不顾及一种最基本的人性，就可以全然不考虑那种作为人的最起码的道德善性和认识能力？［详细]

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