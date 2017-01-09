习近平出席瑞士举行的迎接仪式并致辞(图) | 漫评：习近平新年首访开创多个“首次”
下午3点前，判断特朗普将获得胜利的安倍在日本将助理河井克行叫到办公室，发出指示：“希望彻底见与特朗普相关［详细]
特朗普当选后，各国领导人都在第一时间发出贺电。（菲版特朗普、上个月刚骂完美国总统的）菲律宾总统杜特尔特：［详细]
蔡英文一直把宝押在希拉里身上，去年11月，她还给希拉里送上一幅三只小猪的图以及祝词。蔡英文赠给希拉里的画。［详细]
尽管局面已经大为好转，但不得不承认，在中国存在大量买卖儿童的需求，这也是有些极端人士主张买卖儿童合法化的［详细]
学生有意见，也表达了，学校首先应该检视自己的行为，并与学生及家长充分沟通。［详细]
由两位“商人”来谈论中美关系，也是时代的缩影，经济贸易还是中美关系的基石，也是彼此依赖的“锁链”。［详细]
看他们把战斗种族逼成啥样了［详细]
过境？路过？根本不顺道好吗！［详细]
联合国为什么没有存在感？［详细]
蔡英文访问尼加拉瓜期间，尼总统称之“台湾共和国总统”，蔡起身微笑挥手致谢。对此，l蓝委表示，蔡应该适度做［详细]
《环球时报》就此事采访了“中华统一促进党”总裁张安乐。他透露，“我们有人专程从香港跟黄之锋搭同一班飞机，［详细]
台北大学教授毛铸伦5日接受媒体采访时称，思考两岸统一问题，甚至是以前被认为岛内禁忌的“武统”可能性，目前［详细]
凤凰军事 凤凰军评 1月13日在基督教教义中，只有善良以及灵魂获得救赎的人，才能进入天堂与上帝为伍。而那些生［详细]
解放军对日韩与台湾同时开弓 全民言战非理性薛满意年终岁末对于解放军来说从来不是刀枪入库的休假好时光，相反［详细]
凤凰军事 凤凰军评 1月10日继2016年12月10日，日本航自战机在拦截中国战机并发射干扰弹后，1月9日日本再次派大［详细]
美军战机来南海大规模演练，日本战机也频繁在东海跟踪监视中国出海战机。中国空军应该如何应对？日本战机发射干［详细]
航母编队突破第一岛链，舰载机挂反舰导弹实弹起飞……从训练舰到战斗舰，“辽宁”号的军事训练开始向高难度的战［详细]
钓鱼岛及其所在的东海方向，是中国与美日联合军队爆发战争的潜在战场。中日因擦枪走火冲突升级导致爆发战争的可［详细]
中国面对的一个重要问题就是尚未将实力转化为影响力。特朗普上任后，中美关系面对前所未有的激烈博弈，全球影响［详细]
我问一位专注美国问题的学者：如果特朗普当选了中美关系会怎么样？他回答我说：这是一个实现“大交易”的理想人［详细]
1月20日，特朗普宣誓就任美国总统之后，中美关系将进入全新的陌生空间。［详细]
刘备伐吴是为关羽报仇，诸葛亮的态度是反对伐吴，其实这个是小说人的议论，大家习惯于这么认识。主要是由于伐吴［详细]
中国的这种思维定式一直存在，一定是“谁谁谁亡我之心不死”。美国亡我之心不死，日本亡我之心不死，印度亡我之［详细]
远在陇西、西垂地区的早期秦文化，则已经凭借它们交错重叠的草原、中原文化素质，以及绮丽多样的器物形态，为学［详细]
中国《易经》之“阴阳思维”，显著有别于西方之“形式思维”和“实体思维”，此“阴阳思维”融于《论语》文本中［详细]
陈来先生有着丰富的人生经历，他在内蒙古兵团劳动过，在中南矿冶学院读过大学，在北京大学读了研究生和博士。他［详细]
佛家对宋明理学的影响，我感到有形无形就在这方面，他们追求静，追求一个不变的本体和天理的世界，这方面可能稍［详细]