习近平会见津巴布韦总统穆加贝 | 外媒聚焦习近平中纪委七次全会讲话 点赞中国反腐成就
下午3点前，判断特朗普将获得胜利的安倍在日本将助理河井克行叫到办公室，发出指示：“希望彻底见与特朗普相关［详细]
特朗普当选后，各国领导人都在第一时间发出贺电。（菲版特朗普、上个月刚骂完美国总统的）菲律宾总统杜特尔特：［详细]
蔡英文一直把宝押在希拉里身上，去年11月，她还给希拉里送上一幅三只小猪的图以及祝词。蔡英文赠给希拉里的画。［详细]
现在的抢票，实际上就是在抽签。抽签的本质，体现为大家一起抽签，压垮了网站，抢票需要眼疾手快、流程复杂、需［详细]
即便是警方要通过这些违法事迹对社会进行教育警示，那也必须建立在充分尊重违法人员的人格、充分尊重其自身意愿［详细]
难道司法就可以完全不顾及一种最基本的人性，就可以全然不考虑那种作为人的最起码的道德善性和认识能力？［详细]
过境？路过？根本不顺道好吗！［详细]
联合国为什么没有存在感？［详细]
土耳其在叙利亚乱局中扮演何种角色？［详细]
《环球时报》就此事采访了“中华统一促进党”总裁张安乐。他透露，“我们有人专程从香港跟黄之锋搭同一班飞机，［详细]
台北大学教授毛铸伦5日接受媒体采访时称，思考两岸统一问题，甚至是以前被认为岛内禁忌的“武统”可能性，目前［详细]
马英九表示，目前两岸没有统一的条件，所以先搁置，慢慢促进两岸的了解，统一的条件可创造出来，但不能太急。马［详细]
凤凰军事 凤凰军评 1月9日“平时越理智，癫狂越惊人”。近日英国一则宣称自己仍是仅次于美国的世界第［详细]
凤凰军事 凤凰军评 1月5日“俄罗斯为防止中国仿制，焊死苏35发动机”，这是1月4日台媒《联合新闻网》［详细]
凤凰军事 凤凰军评 12月29日近日曝光图片显示，2016年7月28日最新1艘052D型驱逐舰在江南造船厂举行下水仪式，上［详细]
航母编队突破第一岛链，舰载机挂反舰导弹实弹起飞……从训练舰到战斗舰，“辽宁”号的军事训练开始向高难度的战［详细]
钓鱼岛及其所在的东海方向，是中国与美日联合军队爆发战争的潜在战场。中日因擦枪走火冲突升级导致爆发战争的可［详细]
在之前的节目中，海军作战专家王云飞曾就中美南海开战做过推演，中方海上机动力量占优，空中力量薄弱。本期节目［详细]
无论是用自由主义逻辑下的“以经促政”路径，还是建构主义逻辑下的“一中”政治认同建构方略，均不能阻止台湾日［详细]
“我们现在处在一个巨大的历史转变时期，我们看到的乱象一个接一个……”［详细]
纵观2016年，中国与美国鹰派公开交手主要集中在南海，但在2017年随着特朗普政府鹰派全面掌权，这样的交手将在东［详细]
刘备伐吴是为关羽报仇，诸葛亮的态度是反对伐吴，其实这个是小说人的议论，大家习惯于这么认识。主要是由于伐吴［详细]
中国的这种思维定式一直存在，一定是“谁谁谁亡我之心不死”。美国亡我之心不死，日本亡我之心不死，印度亡我之［详细]
远在陇西、西垂地区的早期秦文化，则已经凭借它们交错重叠的草原、中原文化素质，以及绮丽多样的器物形态，为学［详细]
蔡志忠：我始终相信一件事，读者没有跟我们结仇，读者不会刻意不买我们的书，而去买别人的书。问题是我们要做出［详细]
2017年1月3日上午，阳光打在西溪湿地公园边的蔡志忠工作室内。温暖，宽敞，明亮，到处堆满他的作品。快七十的人［详细]
灵隐寺方丈光泉大和尚接受凤凰国学独家专访时说，灵隐寺每天平均将近一万人次，现在时代又是信息全覆盖，可以说［详细]